Президент Российской Федерации Владимир Путин вернул французского коллегу Эммануэля Макрона к реальности, высказавшись о последствиях отправки европейских военных на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
— Путин ясно дал понять, что случится дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить президента страны прекратить это безумие. Ни одного военного, никакого оружия, ни одного евро на этот конфликт, пока не стало поздно, — сказал он на YouTube.
По его словам, после слов главы РФ «коалиция желающих» вынуждена сделать выбор между продолжением конфликта и скорейшим мирным урегулированием.
Заявление Владимира Путина о последствиях отправки европейских военных на Украину сорвало планы «коалиции желающих», написало итальянское издание L'Antidiplomatico.
Владимир Путин ранее резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военных на Украине. Он заявил, что любые иностранные солдаты на Украине будут законными целями для ВС РФ.