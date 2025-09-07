Ричмонд
Дмитриев: мир на Украине близок благодаря переговорам между США и Россией

Дмитриев отметил, что попытки давить на Москву санкциями не принесли успеха.

Источник: Комсомольская правда

Урегулирование конфликта на Украине становится более реальным благодаря диалогу между лидерами США и России. Так считает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мир на Украине близок благодаря диалогу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», — написал он в своём аккаунте в X, комментируя пост бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Дмитриев подчеркнул, что попытки давить на Москву санкциями не принесли успеха. По его мнению, разрешить украинское противостояние возможно через переговоры, взаимное уважение и стремление понять друг друга.

Напомним, 15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча лидеров двух стран. В совместном заявлении по итогам переговоров Путин отметил, что главным вопросом саммита было урегулирование конфликта на Украине.

