Дмитриев: мир на Украине близок благодаря переговорам между США и Россией

Урегулирование конфликта на Украине становится более реальным благодаря диалогу между лидерами США и России. Так считает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мир на Украине близок благодаря диалогу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», — написал он в своём аккаунте в X, комментируя пост бывшего посла США в России Майкла Макфола.
Дмитриев подчеркнул, что попытки давить на Москву санкциями не принесли успеха. По его мнению, разрешить украинское противостояние возможно через переговоры, взаимное уважение и стремление понять друг друга.
Напомним, 15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча лидеров двух стран. В совместном заявлении по итогам переговоров Путин отметил, что главным вопросом саммита было урегулирование конфликта на Украине.