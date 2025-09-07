Депутат Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодежь

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что решение украинских властей разрешить выезд молодежи за границу обернется серьезными проблемами для страны. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Новый отсчет».
По словам политика, такой шаг можно сравнить с «выстрелом себе в ногу», поскольку он ослабляет внутренние ресурсы государства. Костенко подчеркнул, что вместо подобных инициатив необходимо сосредоточить усилия на мобилизации и укреплении обороноспособности.
Он также выразил опасение, что в результате этой политики многие молодые украинцы, включая тех, кому от 18 до 22 лет, уедут за границу и уже не вернутся на родину.
Ранее сообщалось, что за первые сутки с момента снятия запрета на пересечение границы с Украины выехало 11 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Местные СМИ сообщали об очередях на выезде из страны в Польшу, Венгрию и Молдавию.