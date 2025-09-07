Песков: Все собеседники Путина в мире приветствуют его диалог с Трампом

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), зарубежные лидеры, с которыми общается российский глава Владимир Путин, одобряют его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и стремление к мирному урегулированию украинского кризиса.
«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами», — пояснил Песков.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков рассказал о деталях встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По словам Кобякова, президенты договорились сблизить взгляды по ключевым вопросам, улучшив таким образом российско-американские отношения.