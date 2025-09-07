Ричмонд
В Кремле объяснили, каким будет разговор по Украине

Дмитрий Песков заявил, что по Украине еще предстоит сложный разговор.

Источник: Комсомольская правда

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрешение ситуации на Украине возможно только через сложный диалог между всеми вовлеченными сторонами. Соответствующее заявление было сделано в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что все зарубежные собеседники президента России Владимира Путина положительно оценивают его диалог с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, а также поддерживают мирные инициативы, направленные на урегулирование ситуации на Украины.

Ранее Песков уже подчеркивал сложности в беседах президентов РФ и США. По словам пресс-секретаря президента РФ, сложность диалога обусловлена желанием каждого из лидеров отстаивать интересы своей страны.

