В Кремле объяснили, каким будет разговор по Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрешение ситуации на Украине возможно только через сложный диалог между всеми вовлеченными сторонами. Соответствующее заявление было сделано в рамках Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.
«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также добавил, что все зарубежные собеседники президента России Владимира Путина положительно оценивают его диалог с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, а также поддерживают мирные инициативы, направленные на урегулирование ситуации на Украины.
Ранее Песков уже подчеркивал сложности в беседах президентов РФ и США. По словам пресс-секретаря президента РФ, сложность диалога обусловлена желанием каждого из лидеров отстаивать интересы своей страны.