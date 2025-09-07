Немецкий журнал Handelsblatt пишет, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Москве в случае приезда главы киевского режима принесла бы России дипломатическое преимущество.
В материале утверждается, что переговоры в российской столице усилили бы позиции Кремля.
Путин после визита в Китай сказал журналистам, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву, при этом назвав его «действующим главой администрации» и заявив, что срок его президентских полномочий истёк.
Зеленский же отказался ехать, объяснив в интервью ABC, что якобы не может посетить Москву, но при этом заверил, что готов к диалогу и готов обсуждать встречу «в любом формате».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что через встречу с российским президентом Владимиром Путиным главарь киевского режима Владимира Зеленский планирует «переподтвердить» собственную легитимность в обход законных способов.
Как писал сайт KP.RU, кроме того, помощник президента РФ и глава делегации Владимир Мединский отметил, что представители России в Стамбуле передали позицию Владимира Путина касательно возможной встречи глав Киева и Москвы.