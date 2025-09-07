В Новосибирской области раскрыли среднюю сумму взяток за полгода

Разброс значений — от 10,5 тысячи до 45,4 миллиона рублей. Были зафиксированы и «мелкие» взятки от 1 тысячи рублей, что ниже уголовного порога в 10 тысяч.
За первое полугодие 2025 года средний размер взятки в Новосибирской области составил около 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру региона.
Общая сумма полученных должностными лицами взяток превысила 68 миллионов рублей — это на 70% меньше, чем за тот же период 2024 года. Разброс значений — от 10,5 тысячи до 45,4 миллиона рублей. Были зафиксированы и «мелкие» взятки от 1 тысячи рублей, что ниже уголовного порога в 10 тысяч.
К слову, в 2024 году взятки варьировались от 11 тысяч до 96,7 миллиона.
Ранее сообщалось о задержании чиновника, которого подозревают в получении взятки суммой более 1 млн рублей.