СМИ: Индия разочаровалась в США

В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Президент США сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Также он заявил, что страна должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, установленных Вашингтоном.