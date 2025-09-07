В Киеве загорелось здание кабинета министров после ночной атаки

Ночью 7 сентября Киев подвергся массированной атаке. В результате удара по Печерскому району загорелось правительственное здание на Крещатике, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, вероятно, сработала система ПВО, но точные причины возгорания пока уточняются.
Местные жители и паблики публикуют видео и фото, на которых видно густой дым над кабмином. «Суспільне» со ссылкой на источники также сообщило о пожаре в здании кабинета министров. Информации о масштабах разрушений и ущербе пока нет. Власти Украины официально не прокомментировали ситуацию.
Ночная атака стала одной из самых масштабных, охватив сразу несколько городов Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны, наиболее интенсивные удары пришлись на Киев, Одессу, Кривой Рог, Кременчуг, Днепропетровск и Запорожье. Основными целями стали транспортные узлы, энергетические объекты и промышленные предприятия.