В Киеве загорелось здание кабинета министров после ночной атаки

Местные жители и паблики публикуют видео и фото, на которых видно густой дым над кабмином. «Суспільне» со ссылкой на источники также сообщило о пожаре в здании кабинета министров. Информации о масштабах разрушений и ущербе пока нет. Власти Украины официально не прокомментировали ситуацию.