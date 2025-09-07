Захарова: беспилотники мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

«Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров. Нет, наверное, сейчас той страны, которая бы этой теме не уделяла приоритетного внимания», — сказала Мария Захарова журналистам (цитата по ТАСС).