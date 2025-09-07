Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: беспилотники мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что северокорейские беспилотники мониторили пляж, который в рамках визита в КНДР посещал глава ведомства Сергей Лавров. Так Захарова ответила на вопрос о том, могут беспилотники стать элементом международного сотрудничества.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров. Нет, наверное, сейчас той страны, которая бы этой теме не уделяла приоритетного внимания», — сказала Мария Захарова журналистам (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров находился в Северной Корее с официальным визитом с 11 по 13 июля. Тогда власти КНДР показали Лаврову первый в стране туристический кластер — город Вонсан.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше