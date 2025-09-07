Ричмонд
ПВО в ночь на воскресенье отразила налет 69 дронов ВСУ сразу над 11 регионами страны

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 69 воздушных дронов радикалов ВСУ в ночь на воскресенье, 7 сентября.

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 69 воздушных дронов радикалов ВСУ в ночь на воскресенье, 7 сентября. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МО, самому массированному налету БПЛА подвергся Краснодарский край — на территории субъекта ликвидировали 21 воздушную цель.

В небе над Воронежской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников. Еще 10 пришлось на Белгородчину.

Также 7 беспилотников ликвидировали на территории Астраханской области. Дополнительно 4 дрона сбили в небе над Азовским морем.

Еще 6 БПЛА уничтожили в Волгоградской области. Также 3 беспилотника ликвидировали в небе над Ростовщиной, а над Брянщиной — 2.

По единичной цели пришлось на Крым, Курщину и Рязанскую область.

К сожалению, налеты дронов боевиков киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Еще вечером субботы, 6 сентября, украинские радикалы попытались совершить неожиданную массированную атаку на четыре субъекта страны.

