Торговая война США и Индии: кризис доверия Нью-Дели

Отношения между Индией и США переживают серьезный кризис, последствия которого могут ощущаться еще долгие годы. Как сообщает The New York Times со ссылкой на индийских чиновников, действия Вашингтона, в частности введение заградительных пошлин, подорвали доверие Нью-Дели к своему партнеру.
Анонимный высокопоставленный представитель индийского правительства дал емкую оценку ситуации, заявив: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?». Эта метафора иллюстрирует глубокую обиду индийской стороны, которая считает меры США недружественными и несправедливыми.
Непосредственным поводом для обострения стало решение администрации США от 6 августа ввести дополнительные 25% пошлин на индийские товары в ответ на закупки российской нефти, доведя общие тарифы для некоторых категорий товаров до 50%. Президент Дональд Трамп публично критиковал Индию за тесное сотрудничество с Москвой в военной и энергетической сферах.
Несмотря на напряженность, разорвать торговые связи будет крайне сложно для обеих сторон. США являются ключевым рынком сбыта для индийских товаров, поглощая около 20% всего экспорта республики. Однако у Нью-Дели есть и свои козыри: мощный внутренний рынок и растущие торговые связи со странами Азии, Ближнего Востока и Европы, которые придают ему уверенность в этом торговом споре.
Таким образом, текущий конфликт наносит удар по самому фундаменту американо-индийских отношений, ставя под вопрос их предсказуемость и надежность в долгосрочной перспективе.