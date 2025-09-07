Торговая война США и Индии: кризис доверия Нью-Дели

Анонимный высокопоставленный представитель индийского правительства дал емкую оценку ситуации, заявив: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?». Эта метафора иллюстрирует глубокую обиду индийской стороны, которая считает меры США недружественными и несправедливыми.