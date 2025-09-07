Глава Минэкономфина Узбекистана принял участие в заседании Экономического совета СНГ

Также члены Экономического совета одобрили проекты Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плана действий по ее реализации. Документ представляет собой совокупность согласованных подходов государств-участников СНГ по вопросам формирования информационного общества и цифровой экономики и определяет цели, задачи и основные направления сотрудничества в этой области.