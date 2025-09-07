Глава Минэкономфина Узбекистана принял участие в заседании Экономического совета СНГ

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров принял участие в 107-м заседании Экономического совета СНГ.
Встреча прошла в столице Таджикистан Душанбе. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств-участников Союза.
Повестка дня включала 27 вопросов, в дальнейшем 17 документов представят Совету глав правительств, заседание которого состоится 29 сентября в белорусском Минске.
Члены Экономического совета рассмотрели Информацию о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ и рекомендациях по их устранению.
Она сформирована на основе полученных от них данных об используемых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах, о временных запретах, лицензируемых и квотируемых товарах, о применении другими сторонами ограничений, нарушающих или тормозящих развитие взаимной торговли, а также итогов заседаний Рабочей группы высокого уровня для проведения анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ.
Также члены Экономического совета одобрили проекты Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плана действий по ее реализации. Документ представляет собой совокупность согласованных подходов государств-участников СНГ по вопросам формирования информационного общества и цифровой экономики и определяет цели, задачи и основные направления сотрудничества в этой области.
В числе одобренных документов — проект Плана мероприятий по реализации второго этапа (2026−2030 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.
Это базовый документ в сфере экономического взаимодействия государств-участников СНГ.
Он нацелен на:
- развитие экономики и межгосударственного торгово-экономического сотрудничества;
- разработку новых кооперационных и инфраструктурных проектов;
- развитие цифровизации экономики;
- реализацию научно-технического потенциала;
- развитие энергетики, в том числе атомной;
- создание высокотехнологичных транспортных систем;
- развитие сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в валютно-финансовой, социально-экономической сферах, в области образования и др.
Помимо этого, решением Экономического совета одобрены:
проект Стратегии научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026 — 2035 годы.
проект Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Независимых Государств Года охраны здоровья.
Большое внимание уделили вопросам, связанным с реализацией Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года и Комплексного плана мероприятий на 2021−2025 годы по ее реализации.
Как отмечалось, в государствах-участниках Программы продолжается работа по формированию инновационной инфраструктуры, появляются ее новые элементы. В частности, расширяется сеть центров коммерциализации инноваций, создаются центры трансфера знаний в сфере разработки программного обеспечения, а также центры поддержки технологий и инноваций, развиваются технологические платформы, сеть бизнес-инкубаторов, направленных на поддержку инновационного предпринимательства и создание стартапов.
Еще один пункт — Отчет о деятельности Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 2021—2024 годах.
Анализ показал, что поставленные перед советом задачи успешно выполняются, он вносит значительный вклад в укрепление взаимодействия государств-участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности.
Экономический совет также одобрил деятельность Межправсовета по разведке, использованию и охране недр в 2021—2024 годах.
Решением Экономического совета СНГ придан статус базовых организаций государств-участников СНГ:
- в области взрослой травматологии и ортопедии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова» Минздрава РФ (г. Москва);
- в области детской травматологии и ортопедии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург).
Повестка включала также внушительный блок финансовых вопросов:
- проект единого бюджета органов СНГ на 2026 год,
- повышение качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ;
- отчет о деятельности Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в 2018—2024 годах и другие.
Следующее заседание Экономического совета пройдет 5 декабря текущего года в Москве.