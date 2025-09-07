Ричмонд
Глава Минэкономфина Узбекистана принял участие в заседании Экономического совета СНГ

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств-участников Союза.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров принял участие в 107-м заседании Экономического совета СНГ.

Встреча прошла в столице Таджикистан Душанбе. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств-участников Союза.

Повестка дня включала 27 вопросов, в дальнейшем 17 документов представят Совету глав правительств, заседание которого состоится 29 сентября в белорусском Минске.

Члены Экономического совета рассмотрели Информацию о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ и рекомендациях по их устранению.

Она сформирована на основе полученных от них данных об используемых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах, о временных запретах, лицензируемых и квотируемых товарах, о применении другими сторонами ограничений, нарушающих или тормозящих развитие взаимной торговли, а также итогов заседаний Рабочей группы высокого уровня для проведения анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств-участников СНГ.

Кроме того, первый замминистра транспорта Таджикистана Фаррух Нематзода представил проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ, подготовленный РТ в рамках реализации целей Концепции председательства страны в СНГ. Документ направлен на повышение эффективности логистики, снижение затрат и развитие торгово-экономических связей между государствами Содружества.

Также члены Экономического совета одобрили проекты Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года и Плана действий по ее реализации. Документ представляет собой совокупность согласованных подходов государств-участников СНГ по вопросам формирования информационного общества и цифровой экономики и определяет цели, задачи и основные направления сотрудничества в этой области.

В числе одобренных документов — проект Плана мероприятий по реализации второго этапа (2026−2030 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.

Это базовый документ в сфере экономического взаимодействия государств-участников СНГ.

Он нацелен на:

  • развитие экономики и межгосударственного торгово-экономического сотрудничества;
  • разработку новых кооперационных и инфраструктурных проектов;
  • развитие цифровизации экономики;
  • реализацию научно-технического потенциала;
  • развитие энергетики, в том числе атомной;
  • создание высокотехнологичных транспортных систем;
  • развитие сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в валютно-финансовой, социально-экономической сферах, в области образования и др.

Помимо этого, решением Экономического совета одобрены:

проект Стратегии научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026 — 2035 годы.

проект Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в Содружестве Независимых Государств Года охраны здоровья.

Большое внимание уделили вопросам, связанным с реализацией Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года и Комплексного плана мероприятий на 2021−2025 годы по ее реализации.

Как отмечалось, в государствах-участниках Программы продолжается работа по формированию инновационной инфраструктуры, появляются ее новые элементы. В частности, расширяется сеть центров коммерциализации инноваций, создаются центры трансфера знаний в сфере разработки программного обеспечения, а также центры поддержки технологий и инноваций, развиваются технологические платформы, сеть бизнес-инкубаторов, направленных на поддержку инновационного предпринимательства и создание стартапов.

Еще один пункт — Отчет о деятельности Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в 2021—2024 годах.

Анализ показал, что поставленные перед советом задачи успешно выполняются, он вносит значительный вклад в укрепление взаимодействия государств-участников СНГ в сфере интеллектуальной собственности.

Экономический совет также одобрил деятельность Межправсовета по разведке, использованию и охране недр в 2021—2024 годах.

Решением Экономического совета СНГ придан статус базовых организаций государств-участников СНГ:

  • в области взрослой травматологии и ортопедии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова» Минздрава РФ (г. Москва);
  • в области детской травматологии и ортопедии федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург).

Повестка включала также внушительный блок финансовых вопросов:

  • проект единого бюджета органов СНГ на 2026 год,
  • повышение качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ;
  • отчет о деятельности Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в 2018—2024 годах и другие.

Следующее заседание Экономического совета пройдет 5 декабря текущего года в Москве.