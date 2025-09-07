Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что считает мир возможным только после полной интеграции Украины в состав России в качестве одного из регионов.
Кадыров пояснил, что прекращение огня при текущей ситуации является невыгодным. По его словам, цели специальной военной операции являются гарантией безопасности всей страны, а устойчивый мир на границах возможен лишь при изменении статуса Украины.
Одновременно глава Чечни сообщил о направлении в зону боевых действий новой группы добровольцев из республики. Это заявление согласуется с его предыдущими высказываниями о необходимости внутренней консолидации в условиях проведения спецоперации.
Позиция Кадырова представляет одну из наиболее решительных точек зрения в российском политическом руководстве относительно дальнейшего развития специальной военной операции и её конечных целей.