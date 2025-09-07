Ричмонд
Вэнс описал Трампа словами «у него нет выключателя»

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс описал американского президента Дональда Трампа как энергичного человека. Он поделился своими впечатлениями о работе с политиком в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

Вэнс признался, что во время работы с Трампом столкнулся с рядом неожиданностей.

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00:30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме», — рассказал он.

Ранее Вэнс заявил, что готов занять пост президента страны, если с действующим лидером Дональдом Трампом «что-то случится». По его словам, должность вице-президента дала ему необходимые навыки и знания для возможного исполнения обязанностей главы государства.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше