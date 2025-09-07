Ричмонд
В Китае назвали стоящие перед Путиным вызовы из-за США и Украины

После визита в Китай президент России Владимир Путин возвращается к необходимости решения сложных внешнеполитических вопросов. Об этом заявило китайское издание NetEase.

Источник: Life.ru

Ключевым вызовом, как отмечают авторы материала, становятся планы западных стран по размещению контингента НАТО на Украине под предлогом «гарантий безопасности» после возможного мирного соглашения. Москва, как отметили китайские журналисты, категорически отвергает такую возможность, рассматривая её как прямую угрозу национальной безопасности.

Дополнительное давление исходит от администрации американского лидера Дональда Трампа, которая требует от европейских союзников ужесточения санкционного режима и полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году. В ответ Россия активизирует энергетическую дипломатию, делая ставку на ускорение реализации проекта «Сила Сибири-2» и переориентацию экспортных потоков на азиатские рынки.

Ранее американский президент выступил с обращением к председателю КНР. В шутливой форме он предложил Си Цзиньпину передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Оба они прибыли в Пекин для участия в военном параде, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Трамп намекнул на некий «заговор» между Китаем, Россией и КНДР, направленный против США. В Государственной Думы отреагировали на заявление американского лидера, усмотрев в нём признаки уязвленной гордости.

