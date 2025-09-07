В Китае назвали стоящие перед Путиным вызовы из-за США и Украины

Ранее американский президент выступил с обращением к председателю КНР. В шутливой форме он предложил Си Цзиньпину передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Оба они прибыли в Пекин для участия в военном параде, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Трамп намекнул на некий «заговор» между Китаем, Россией и КНДР, направленный против США. В Государственной Думы отреагировали на заявление американского лидера, усмотрев в нём признаки уязвленной гордости.