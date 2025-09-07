Кадыров назвал условие, при котором получится достигнуть мира на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции. По его мнению, мир возможен только после того, как Украина станет частью России, будь то регионом или округом. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.