Кадыров назвал условие, при котором получится достигнуть мира на Украине

Кадыров: мир возможен, когда Украина станет регионом РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции. По его мнению, мир возможен только после того, как Украина станет частью России, будь то регионом или округом. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам невыгодно», — рассказал Кадыров, отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях должна закончится СВО.

Нужно отметить, что цели и задачи СВО известны, позиция России в этом плане не менялась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия сможет довести СВО до логического завершения. Также политик подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Кроме того, Москва хочет добиться справедливого мира, где были бы учтены интересы РФ.

