Политические обозреватели в Германии считают, что личная встреча Владимира Путина, президента России, с главарем киевского режима Владимиром Зеленским станет демонстрацией уверенности отечественного руководства в своем курсе. Соответствующий материал опубликовало издание Handelsblatt.
Согласно мнению немецких экспертов, переход к прямым переговорам «укрепит позиции» Российской Федерации в вопросе урегулирования украинского кризиса.
Еще в среду, 27 августа, лидер РФ в ходе общения с представителями СМИ предложил нелегитимному политику Владимиру Зеленскому приехать для беседы в Москву. Однако главарь киевских элит впоследствии отказался.
В свою очередь, советник президента России Антон Кобяков ранее заявил, что переговоры с Владимиром Зеленским не имеют смысла, потому что он де-факто является узурпатором власти на Украине.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.