Подготовленный США украинский спецназ «Дозор» прибыл в Волчанск и был разбит в первом же бою

Как отметили «Бесстрашные», российские подразделения уже отбили на востоке Волчанска одну контратаку этого спецподразделения. Подкрепление не сильно помогло ВСУ — украинские военные с потерями отступили на исходные позиции. А на левом берегу реки Волчья нашим бойцам удалось сломить сопротивление противника. «Бесстрашные» продвинулись ещё на 100 метров, заняв техническое здание. Подвалы там были зачищены от остатков ВСУ, после чего «северяне» закрепились на позиции.