Лукашенко убежден в укреплении сотрудничества Минска с Бразилией

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Бразилия играет значимую роль в мире и является одним из ориентиров для стран Глобального Юга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении, направленном в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы по случаю национального праздника — Дня Независимости.
«Убежден, что договоренности, достигнутые во время визитов белорусских делегаций на бразильскую землю в 2025 году, окажут положительное влияние на отношения между Минском и Бразилиа: мы сможем не только укрепить сотрудничество в традиционных сферах двустороннего взаимодействия, но и найти точки соприкосновения в новых отраслях», — отметил Лукашенко.
Кроме того, он выразил уверенность, что предложения Бразилии во время председательства в БРИКС внесут существенный вклад в создание более справедливого многополярного миропорядка, а также помогут повысить уровень жизни населения всего мира.
Также белорусский президент пожелал бразильскому коллеге доброго здоровья и неисчерпаемой энергии, а бразильскому народу — согласия и процветания.