Лукашенко убежден в укреплении сотрудничества Минска с Бразилией

«Убежден, что договоренности, достигнутые во время визитов белорусских делегаций на бразильскую землю в 2025 году, окажут положительное влияние на отношения между Минском и Бразилиа: мы сможем не только укрепить сотрудничество в традиционных сферах двустороннего взаимодействия, но и найти точки соприкосновения в новых отраслях», — отметил Лукашенко.