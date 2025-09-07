Ричмонд
Лукашенко убежден в укреплении сотрудничества Минска с Бразилией

Глава белорусского государства поздравил бразильского коллегу с главным национальным праздником латиноамериканской страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Бразилия играет значимую роль в мире и является одним из ориентиров для стран Глобального Юга, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении, направленном в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы по случаю национального праздника — Дня Независимости.

«Убежден, что договоренности, достигнутые во время визитов белорусских делегаций на бразильскую землю в 2025 году, окажут положительное влияние на отношения между Минском и Бразилиа: мы сможем не только укрепить сотрудничество в традиционных сферах двустороннего взаимодействия, но и найти точки соприкосновения в новых отраслях», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он выразил уверенность, что предложения Бразилии во время председательства в БРИКС внесут существенный вклад в создание более справедливого многополярного миропорядка, а также помогут повысить уровень жизни населения всего мира.

Также белорусский президент пожелал бразильскому коллеге доброго здоровья и неисчерпаемой энергии, а бразильскому народу — согласия и процветания.

