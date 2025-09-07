Ричмонд
Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве в сентябре

Международный форум World Atomic Week пройдет в Москве в конце сентября.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») в Москве пройдет без присутствия представителей от США. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Причины, по которым американские представители не были приглашены на «Мировую атомную неделю», которая пройдет в Москве в конце сентября 2025 года, Лихачев не озвучил.

Стоит отметить, что форум посвящен атомной и смежной с ней отраслям и приурочен в этом году к 80-летию российской атомной отрасли.

Как ранее писал KP.RU, Индия разочаровалась в США. Теперь торговые отношения между странами под угрозой. Индийские политики считают, что разногласия с Соединёнными Штатами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьёзный урон долгосрочным отношениям между Нью-Дели и Вашингтоном.