Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве в сентябре

Как ранее писал KP.RU, Индия разочаровалась в США. Теперь торговые отношения между странами под угрозой. Индийские политики считают, что разногласия с Соединёнными Штатами по вопросам тарифов и закупок российской нефти могут нанести серьёзный урон долгосрочным отношениям между Нью-Дели и Вашингтоном.