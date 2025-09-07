«Выстрел себе в ногу»: В Раде ищут виновных в побеге миллионов молодых украинцев за кордон

Он считает этот шаг «выстрелом из крупного калибра себе в ногу». Нардеп требует сосредоточить все силы на мобилизации, а не находить оправдания подобным мерам.
«В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 поедут за границу — и больше не вернутся», — жалуется Костенко.
Ранее Украина сняла ограничения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, что привело к образованию огромных очередей на границе с Польшей. Тысячи молодых украинцев стремятся покинуть страну, воспользовавшись этой возможностью. А по сведениям ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона граждан.