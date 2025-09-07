Ричмонд
Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1292-й

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над 10 регионами и Черным морем, сообщило Минобороны. 21 БПЛА сбит над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской, семь — над Астраханской, шесть — над Волгоградской. Четыре дрона сбили над Азовским морем, три — над Ростовской областью, два — над Брянской и по одному — над Курской, Рязанской областями и Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:05 В результате ночного удара по Киеву было поражено здание правительства на ул. Грушевского, сообщают украинские СМИ.

8:44 ТАСС: военнослужащие 80-й ОДШБр ~ВСУ массово отказываются выдвигаться на передовые позиции~ из-за отсутствия логистики и ротации.

8:33 Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группы войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

8:28 Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.

8:15.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над 10 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

▪️21 — над Краснодарским краем;

▪️13 — над Воронежской областью;

▪️10 — над Белгородской областью;

▪️7 — над Астраханской областью;

▪️6 — над Волгоградской областью;

▪️4 — над акваторией Азовского моря;

▪️3 — над Ростовской областью;

▪️2 — над Брянской областью;

▪️по одному БПЛА — над Курской, Рязанской областями и Крымом.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1292-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

