Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1292-й

9:05 В результате ночного удара по Киеву было поражено здание правительства на ул. Грушевского, сообщают украинские СМИ.
8:44 ТАСС: военнослужащие 80-й ОДШБр ~ВСУ массово отказываются выдвигаться на передовые позиции~ из-за отсутствия логистики и ротации.
8:33 Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группы войск уничтожили три роботизированные платформы украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
8:28 Владимир Зеленский утверждает, что около 60% вооружения, используемого украинскими войсками, произведено Украиной, такое заявление он сделал, объявив о начале строительства завода по вооружению в Дании.
8:15.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над 10 российскими регионами и акваторией Азовского моря.
▪️21 — над Краснодарским краем;
▪️13 — над Воронежской областью;
▪️10 — над Белгородской областью;
▪️7 — над Астраханской областью;
▪️6 — над Волгоградской областью;
▪️4 — над акваторией Азовского моря;
▪️3 — над Ростовской областью;
▪️2 — над Брянской областью;
▪️по одному БПЛА — над Курской, Рязанской областями и Крымом.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1292-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.