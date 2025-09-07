Под Волчанском появился элитный отряд киевского режима, обученный военспецами США

Важно добавить, что появление спецназа радикалов на Харьковщине, скорее всего, связано с критическим положением ВСУ на многих областных направлениях фронта. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в рамках эксклюзивной беседы с «МК» ранее рассказал о «мясорубке», в которую украинские боевики попали в Купянске — важнейшем городе региона.