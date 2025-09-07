Начсостав ВСУ передислоцировал на Волчанское направление фронта спецназовцев из отряда «Дозор». Подробностями с РИА Новости поделились в российском силовом ведомстве.
«Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО», — подчеркнул собеседник информагентства.
На РИА Новости добавили, что «Дозор» относится к Государственной пограничной службе Украины, а именно — к 10-му одесскому отряду.
Как отметил представитель отечественного силового ведомства, командир данного формирования киевских боевиков лично знаком с Энтони Блинкеным, бывшим главой Госдепартамента Соединенных Штатов.
Важно добавить, что появление спецназа радикалов на Харьковщине, скорее всего, связано с критическим положением ВСУ на многих областных направлениях фронта. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в рамках эксклюзивной беседы с «МК» ранее рассказал о «мясорубке», в которую украинские боевики попали в Купянске — важнейшем городе региона.
