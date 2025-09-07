Ричмонд
Рекордная тысяча «Гераней»: Москва достала до сердца Киева — полыхает Кабмин Украины

Минувшей ночью Украина пережила один из наиболее мощных массированных ударов по военной и промышленной инфраструктуре.

Минувшей ночью Украина пережила один из наиболее мощных массированных ударов по военной и промышленной инфраструктуре. Воздушная тревога звучала по всей территории страны. Под удар попали столица и крупнейшие города: Киев, Одесса, Днепропетровск, Кривой Рог, Кременчуг и Запорожье. По данным открытых источников, в атаке участвовали сотни дронов и крылатых ракет, а украинские ресурсы даже сообщают о рекордной цифре — до тысячи «Гераней», выпущенных за одну ночь.

Атака началась около 3:30. По целям работали беспилотники «Герань-2», крылатые ракеты «Искандер-К» и боеприпасы типа 9М728. Одним из ключевых объектов удара стал Крюковский мост через Днепр. Судя по фото, появившихся в интернете, мост поврежден, но уцелел.

«Кажется, А. Шарий постит, что мост отделался легким испугом. Посему удар по нему — по мосту — стоит считать лишь пристрелкой (очередным китайским предупреждением)», — считает военкор Котенок.

«Ну и мосты продолжаем бить через Днепр. Давно спрашивали, когда это начнется. Вот, началось», — пишет военкор Александр Сладков.

Также под огнём оказались объекты энергетической инфраструктуры, всего зафиксировано порядка двух десятков попаданий.

Сильные удары пришлись и по Кривому Рогу, где после серии взрывов, вызванных применением «Гераней-2», в городе начались перебои с электроснабжением. В Одессе же ночью прогремело не менее десяти детонаций — предварительно, цели включали аэропорт «Школьный» и морской порт.

В Запорожье досталось промышленным предприятиям: над районом атаки поднимается густой чёрный дым. В Киеве зафиксировано попадание по одному из оборонных заводов, где возник крупный пожар. Дополнительно удары пришлись по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области — этот объект в последние месяцы активно использовался ВСУ.

Ну и главное — полыхает здание Кабмина в центре Киева.

«Премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила (долгожданный) удар по “центрам принятия решений” — зданию Кабмина. “Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства — пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу”, — написала глава украинского правительства», — пишет канал «МИГ России».

Свириденко опубликовала фото изнутри кабинета министров, где выбиты двери и окна, висят провода и работают пожарные. Впрочем, часть украинских источников утверждает, что пожар начался из-за работы ПВО. Например, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я думаю, всерьез, что это украинская ракета ПВО рухнула, но если это мы — вовсе не расстроюсь. Украина давно пытается серьезно ударить по Москва-Сити, где у нас многие важные органы сидят, и ничего, отбиваем. Пусть и они отбивают. Кстати, “здание Правительства Украины загорелось”, это еще не ракета, “здание разрушено” — когда такое прочтем, это и будет ракета», — отмечает Сладков.

Политолог Марат Баширов считает, что попадание по зданию Кабмина в Киеве — это «хороший аргумент».

«Они не жалеют своих граждан, не идут на мир, так что нам этих вурдалаков жалеть. Сегодня выходной, кстати, и сотрудники отдыхают», — делает вывод эксперт.