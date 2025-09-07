Рекордная тысяча «Гераней»: Москва достала до сердца Киева — полыхает Кабмин Украины

«Я думаю, всерьез, что это украинская ракета ПВО рухнула, но если это мы — вовсе не расстроюсь. Украина давно пытается серьезно ударить по Москва-Сити, где у нас многие важные органы сидят, и ничего, отбиваем. Пусть и они отбивают. Кстати, “здание Правительства Украины загорелось”, это еще не ракета, “здание разрушено” — когда такое прочтем, это и будет ракета», — отмечает Сладков.