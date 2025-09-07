Грета Тунберг призвала остановить геноцид в горячей точке

По словам Греты Тунберг, у британского премьер-министра Кира Стармера есть «юридическая обязанность остановить геноцид в Газе». Активистка выступила на борту гуманитарной флотилии, целью которой названа доставка продуктов питания, детского питания и медикаментов на палестинскую территорию.
Кир Стармер должен выполнить свой «юридический долг и принять меры для предотвращения геноцида», — заявила Грета Тунберг газете The Guardian во время поездки на борту флотилии гуманитарной помощи, направляющейся в Газу.
Шведская активистка заявила, что в соответствии с международным правом существует «огромное отсутствие тех, кто по закону обязан действовать», и обратилась к премьер-министру Великобритании перед его возможной встречей на этой неделе с президентом Израиля Исааком Герцогом.
В послании Стармеру, которого его собственные депутаты призвали не встречаться с главой израильского государства в среду, Тунберг сказала: «Слов, которые мы будем использовать для описания людей, которые стоят на неправильной стороне истории, поддерживают военные преступления или совершают их, еще не существует, таких оскорблений еще не существует, но мы будем использовать их по отношению к таким людям, как Стармер».
Она сказала, что люди во всем мире «осознают», что происходит с палестинским народом, и отказываются «смотреть прямую трансляцию геноцида».
«Мы видели, как гражданские лица по всему миру активизировались, но очень мало тех, чья юридическая обязанность состоит в том, чтобы активизировать свои действия, — сказала она. — Эти правительства, эти люди, стоящие у власти, имеют юридическую обязанность действовать, чтобы предотвратить геноцид и не поддерживать режим апартеида».
На Даунинг-стрит No 10 отказались подтвердить, намерен ли премьер-министр Великобритании встретиться с Герцогом, который был привлечен к ответственности судьями международного суда ООН по делу после того, как он обвинил «весь народ» Палестины в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, убили около 1200 человек и захватили 251 заложника.
Как напоминает The Guardian, Грета Тунберг присоединилась к сотням активистов, входящих в «Глобальную флотилию Sumud», которые направляются с миссией помощи в Газу, где мирные жители сталкиваются с «голодом в чистом виде», как предупреждала ООН в прошлом месяце.
Это вторая миссия по оказанию помощи, к которой она присоединилась после того, как в июне израильские власти задержали ее в международных водах вместе с остальными членами экипажа «Мадлин» из 12 человек, примерно за день до того, как они должны были прибыть в Газу, пишет The Guardian.
Гуманитарная флотилия, входящая в коалицию «Флотилия свободы», которая с 2008 года отправляет на территорию корабли с гуманитарной помощью, направлена на доставку таких предметов, как продуктовые наборы, детское питание и медикаменты, а также на привлечение внимания общественности к Газе, где с начала войны Израилем было убито по меньшей мере 63 633 палестинца, отмечает The Guardian.
Их безопасность не гарантирована, поскольку по меньшей мере 10 активистов были убиты и еще больше ранены во время предыдущих миссий.
Ясемин Акар, немецкая активистка, которая была на борту «Мадлен» вместе с Тунберг и является частью нынешней миссии, сказала: «Многие люди во всем мире могут сказать, что это самоубийственная миссия, и мы отправляемся в самое чрево зверя, что является правдой. Мы видим, что они делают с палестинцами. Но вопрос должен заключаться в том, почему мы должны опасаться за свою жизнь, в то время как мы не везем ничего, кроме гуманитарной помощи населению, которое страдает от голода, искусственного голода, поддерживаемого столькими правительствами и государствами по всему миру?».
Тунберг согласилась с тем, что существует вероятность того, что они могут быть убиты, заявив, что Израиль получил возможность действовать незаконно из-за отсутствия последствий со стороны международного сообщества: «Если мы будем основывать нашу логику на международном праве и здравом смысле и даже на самых элементарных гуманитарных ценностях, то у Израиля не будет абсолютно никаких причин нападать на нас. Но опять же, мы видим, что Израиль рассматривает себя как исключение из международного права, и мир в значительной степени позволяет ему действовать так, как он хочет, без каких-либо серьезных последствий».
Тьяго Авила, бразильский активист, который также находился на борту «Мадлин» и является частью нынешней флотилии, отмечаеи, что миссии не становятся безопаснее, но именно внимание международного сообщества удерживает их от гибели. «Причина, по которой мы просим людей поделиться нашей миссией в социальных сетях, заключается в том, что это делает нас заметными, не потому, что Израиль не хочет нас убивать — потому что они хотят сделать с нами то же самое, что они делают с палестинцами, — а потому, что они не могут позволить себе оплачивать политические расходы этого, — сказал он. — Прямо сейчас мы видим, что мир обращает внимание на эту миссию, потому что мы понимаем, с какой ситуацией сталкиваются в Газе, но также мир устал видеть, как дети умирают от голода, как бомбят больницы, приюты, школы, жилые дома..».
Грета Тунберг, которая в 2019 году стала самым молодым человеком года по версии Time и пять раз номинировалась на Нобелевскую премию мира за свою деятельность в области изменения климата, сказала: «Я думаю, что в словах и действиях людей по всему миру было совершенно ясно, что это движение поддерживается во всем мире. Мы знаем, что мир не поддерживает военных преступников. И мы знаем, что с каждым днем, когда мы видим все больше кадров, поступающих из Газы, мы видим невероятно храбрых журналистов, которые рискуют своей жизнью, чтобы сообщать о происходящих зверствах. Люди просыпаются».
Против Израиля были выдвинуты многочисленные обвинения в военных преступлениях, таких как голод и преднамеренные убийства гражданских лиц, включая гуманитарных работников и медиков, напоминает The Guardian. Кроме того, за последние 22 месяца в Газе были убиты по меньшей мере 248 журналистов.
Тунберг сказала, что некоторые люди раньше не знали о том, что происходит в Газе, но «у нас больше нет привилегии говорить, что мы не были в курсе, потому что мы видим, как это происходит в Газе каждый божий день: дети умирают от голода, родители ищут потерянные части тел своих детей под завалами».
«Любой, у кого есть хоть капля человечности и здравого смысла, может понять, что всему этому нет абсолютно никакого оправдания, независимо от того, какие абсурдно сфабрикованные аргументы использует Израиль, — сказала шведка. — Но по мере того, как они усиливают геноцид, мы также усиливаем сопротивление. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как в прямом эфире происходит геноцид».
Израиль не приемлет обвинений в геноциде и заявляет, что его смертоносные действия против гражданского населения в Газе являются попыткой уничтожить ХАМАС и спасти израильских заложников, отмечает The Guardian.