Грета Тунберг призвала остановить геноцид в горячей точке

Тьяго Авила, бразильский активист, который также находился на борту «Мадлин» и является частью нынешней флотилии, отмечаеи, что миссии не становятся безопаснее, но именно внимание международного сообщества удерживает их от гибели. «Причина, по которой мы просим людей поделиться нашей миссией в социальных сетях, заключается в том, что это делает нас заметными, не потому, что Израиль не хочет нас убивать — потому что они хотят сделать с нами то же самое, что они делают с палестинцами, — а потому, что они не могут позволить себе оплачивать политические расходы этого, — сказал он. — Прямо сейчас мы видим, что мир обращает внимание на эту миссию, потому что мы понимаем, с какой ситуацией сталкиваются в Газе, но также мир устал видеть, как дети умирают от голода, как бомбят больницы, приюты, школы, жилые дома..».