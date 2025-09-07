Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник Дэвис объяснил, почему Зеленский напуган новыми заявлениями Путина

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится ответных действий России в случае размещения иностранного военного контингента на территории Украины.

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится ответных действий России в случае размещения иностранного военного контингента на территории Украины. Подробностями он поделился в ходе эфира на своем YouTube-канале.

«Россия легко может сказать “нет” западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними… Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы», — обратил внимание Дэниел Дэвис.

Подполковник добавил, что главарь киевской клики рассчитывает уговорить своих союзников на Западе продолжать оказывать ему помощь и не обращать внимания на предостережения руководства России.

Дэниел Дэвис подчеркнул, что нелегитимному политику Владимиру Зеленскому уже пора «послушать» то, что хотят до него донести в РФ.

В свою очередь, другие эксперты также продолжают рассуждать о сценарии личной встречи Президента России и главаря киевской элиты. По мнению германских аналитиков, Владимир Путин сможет извлечь определенную выгоду, если напрямую поговорит с потерявшим полномочия политиком.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.