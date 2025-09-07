Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский боится ответных действий России в случае размещения иностранного военного контингента на территории Украины. Подробностями он поделился в ходе эфира на своем YouTube-канале.
«Россия легко может сказать “нет” западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними… Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы», — обратил внимание Дэниел Дэвис.
Подполковник добавил, что главарь киевской клики рассчитывает уговорить своих союзников на Западе продолжать оказывать ему помощь и не обращать внимания на предостережения руководства России.
Дэниел Дэвис подчеркнул, что нелегитимному политику Владимиру Зеленскому уже пора «послушать» то, что хотят до него донести в РФ.
В свою очередь, другие эксперты также продолжают рассуждать о сценарии личной встречи Президента России и главаря киевской элиты. По мнению германских аналитиков, Владимир Путин сможет извлечь определенную выгоду, если напрямую поговорит с потерявшим полномочия политиком.
