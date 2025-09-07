Дали 20 минут на эвакуацию: бомбардировкой разрушена вторая за последние дни высотка

Израильский удар разрушил высотное здание в городе Газа — второй за последние несколько дней. Военные потребовали от жителей переехать в так называемую гуманитарную зону на юге территории и убили по меньшей мере еще 56 палестинцев, включая тех, кто искал помощи.
Израиль в субботу опубликовал предупреждения об эвакуации из двух высотных зданий в городе Газа и прилегающих к ним палаток. Авихай Адраи, военный представитель, заявил, не предоставив доказательств, что здания стали мишенями, поскольку ХАМАС располагал инфраструктурой внутри или вблизи них. Вскоре после этого Адраи сообщил, что военные нанесли удар по одному из зданий.
ХАМАС заявил, что обвинения были «беспочвенной ложью» и что высотные здания были жилыми башнями, отмечает The Guardian.
Жители башни Суси, выдающегося 15-этажного здания, рассказали Associated Press, что израильская армия дала им около 20 минут на то, чтобы собрать свои вещи и бежать, прежде чем военные самолеты сравняли здание с землей.
«Мы сидели дома, и люди начали кричать», — рассказала жительница Аида Абу Кас, вспоминая панику и замешательство, охватившие здание. «Одни говорили, что это была ложь, а другие — что это было на самом деле. Мы вышли на улицу и не знали, что делать».
На данный момент информации о пострадавших не поступало, отмечает The Guardian.
Исраэль Кац, министр обороны Израиля, опубликовал видеозапись того, как башня Суси рушится в огромном облаке дыма, сопроводив ее словами: «Мы продолжаем».
Это была вторая башня, разрушенная за столько же дней, подчеркивает The Guardian. В пятницу Израиль нанес удар по башне Муштаха, местной достопримечательности, в которой проживали десятки семей, заявив, что боевики ХАМАСА использовали ее для наблюдения, не предоставив никаких доказательств. ХАМАС опроверг эти утверждения.
Представитель агентства гражданской обороны Газы Махмуд Бассал сообщил агентству AFP, что в субботу в результате израильского обстрела погибли 56 палестинцев, в том числе 19 — возле центра распределения гуманитарной помощи на севере страны.
Агентство AFP сообщило, что израильские военные запросили точные сроки и координаты для изучения сообщений.
Военные также распространили так называемые «предупреждения об эвакуации» среди гражданского населения в определенных районах города Газа, поскольку они проводили дальнейшие атаки в преддверии запланированного наземного наступления. Израиль уже несколько недель угрожает новым нападением на крупнейший город этой территории, не называя конкретных сроков.
Израиль активизировал авиаудары и наземные операции на окраинах города, что вызвало опасения, что это может ухудшить и без того тяжелое положение. Помимо ежедневных бомбардировок и стрельбы по палестинцам, израильская блокада также привела к массовому голоду.
По словам очевидцев и журналиста AFP, в субботу израильские самолеты сбросили тысячи листовок на западные кварталы, призывая жителей эвакуироваться.
Жители города Газа заявили, что, по их мнению, не имеет большого значения, останутся они или убегут.
«Одни говорят, что мы должны эвакуироваться, другие говорят, что мы должны остаться», — сказал 48-летний Абдель Насер Муштаха. «Но повсюду в Газе происходят взрывы и гибнут люди», — добавил он, указав, в частности, на удары по Аль-Маваси.
«Для нас это больше не имеет никакого значения, — сказала его дочь Самия Муштаха, 20 лет. — Куда бы мы ни пошли, смерть преследует нас, будь то бомбежки или голод».
Израиль призвал палестинцев перебраться в Аль-Маваси на юге, пустынный район, который в начале войны был объявлен зоной безопасности. Но с тех пор Израиль неоднократно совершал нападения на этот район. Во вторник по меньшей мере девять человек, включая пятерых детей, стоявших в очереди за водой, были убиты в результате израильского нападения на Аль-Маваси, пишет The Guardian.
Израиль сталкивается с растущим внутренним и международным давлением, требующим прекращения почти двухлетней войны, в ходе которой, по данным министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 63 000 палестинцев, в основном мирных жителей. Эта цифра не включает десятки тысяч человек, которые, как полагают, были погребены под обломками или погибли в результате косвенных последствий войны.
В субботу вечером тысячи людей вышли на демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме, призывая к прекращению огня и освобождению заложников. В Тель-Авиве протестующие развернули огромный баннер с надписью: «Президент Трамп, спасите заложников сейчас же!».
В пятницу в Белом доме Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с ХАМАСОМ по поводу пленных, удерживаемых в Газе. «Мы ведем очень серьезные переговоры с ХАМАСОМ», — сказал он.
В прошлом месяце ХАМАС согласился на предложение о временном прекращении огня и поэтапном освобождении заложников, но Израиль потребовал, чтобы группировка боевиков освободила всех заложников сразу, разоружилась и отказалась от контроля над Газой, среди прочих условий.
Новый глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер в субботу завершил визит в Израиль, который стал его первым визитом с момента вступления в должность в прошлом месяце, сообщили израильские военные.