Дали 20 минут на эвакуацию: бомбардировкой разрушена вторая за последние дни высотка

Израиль призвал палестинцев перебраться в Аль-Маваси на юге, пустынный район, который в начале войны был объявлен зоной безопасности. Но с тех пор Израиль неоднократно совершал нападения на этот район. Во вторник по меньшей мере девять человек, включая пятерых детей, стоявших в очереди за водой, были убиты в результате израильского нападения на Аль-Маваси, пишет The Guardian.