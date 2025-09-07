Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области началось досрочное голосование на выборах губернатора

В селах и деревнях Свердловской области началось досрочное голосование на выборах.

Источник: Свердловский избирком

В Свердловской области начался досрочный этап голосования на выборах губернатора. Он проводится только в труднодоступных и отдаленных местах региона.

По данным пресс-службы избирательной комиссии Свердловской области, голосование проводится с 5 по 10 сентября в семи муниципалитетах: Бисертский, Гаринский, Ивдельский, Серовский, Сосьвинский и Шалинский муниципальные округа, а также городской округ ЗАТО Свободный.

— Первыми голосовали отдаленные населенные пункты Ивдельского округа. Здесь организуют и проводят голосование четыре участковые избирательные комиссии в девяти населенных пунктах — Бурмантово, Хорпия, Вижай, Ушма, Пакина, Понил, Глухарный, Северный и Шипичный, — рассказали в Свердловском избиркоме.

Остальные уральцы будут голосовать позднее. Единый день голосования пройдет 14 сентября 2025 года.

Напомним, в марте 2025 года Евгений Куйвашев ушел в отставку. Сейчас обязанности губернатора временно исполняет Денис Паслер, который ранее занимал пост главы Оренбуржья.