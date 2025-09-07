В Свердловской области началось досрочное голосование на выборах губернатора

В Свердловской области начался досрочный этап голосования на выборах губернатора. Он проводится только в труднодоступных и отдаленных местах региона.
По данным пресс-службы избирательной комиссии Свердловской области, голосование проводится с 5 по 10 сентября в семи муниципалитетах: Бисертский, Гаринский, Ивдельский, Серовский, Сосьвинский и Шалинский муниципальные округа, а также городской округ ЗАТО Свободный.
— Первыми голосовали отдаленные населенные пункты Ивдельского округа. Здесь организуют и проводят голосование четыре участковые избирательные комиссии в девяти населенных пунктах — Бурмантово, Хорпия, Вижай, Ушма, Пакина, Понил, Глухарный, Северный и Шипичный, — рассказали в Свердловском избиркоме.
Остальные уральцы будут голосовать позднее. Единый день голосования пройдет 14 сентября 2025 года.
Напомним, в марте 2025 года Евгений Куйвашев ушел в отставку. Сейчас обязанности губернатора временно исполняет Денис Паслер, который ранее занимал пост главы Оренбуржья.