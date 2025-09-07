Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

Руководитель секретариата Балх Мавлави Фазл Раби от имени руководства провинции выразил особую признательность Шавкату Мирзиёеву, подчеркнув, что лидер и народ Узбекистана во все трудные периоды неизменно стояли плечом к плечу с афганским народом. Он отметил, что эта поддержка является проявлением истинного братства, которое афганский народ и его руководство никогда не забудут.