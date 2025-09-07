Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

ТАШКЕНТ, 7 сентября — Sputnik. Узбекистан накануне направил пострадавшему от землетрясения Афганистану 265 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.
Мирзиёев выразил соболезнования Афганистану в связи с разрушительным землетрясением.
Церемония передачи гумпомощи состоялась в Хайратоне, в провинции Балх. В ней участвовали специальный представитель Президента по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касымов. Они отметили, что подобные инициативы являются ярким выражением приверженности главы Узбекистана Шавката Мирзиёева укреплению добрососедских отношений, развитию солидарности и поддержке афганского народа.
«Груз, вес которого составил около 265 тонн и который состоял из медикаментов и продуктов питания, был сформирован в Термезском грузовом центре и доставлен в Хайратон на 14 грузовиках», — говорится в сообщении.
В администрации Сурхандарьинской области уточнили, что отправленная помощь включает муку, рис, сахар, снеки, макаронные и кондитерские изделия, масло, фастфуд, красную фасоль и маш, бутилированную питьевую воду, 5 000 одеял, а также более 10 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей.
Руководитель секретариата Балх Мавлави Фазл Раби от имени руководства провинции выразил особую признательность Шавкату Мирзиёеву, подчеркнув, что лидер и народ Узбекистана во все трудные периоды неизменно стояли плечом к плечу с афганским народом. Он отметил, что эта поддержка является проявлением истинного братства, которое афганский народ и его руководство никогда не забудут.
Отмечалось, что всю гуманитарную помощь доставят в регионы, где она наиболее востребована и распределят среди нуждающихся семей.
Напомним, что в последний день августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2 205, еще 3 640 человек пострадали.