Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют его диалог с Трампом

Все зарубежные лидеры, с которыми контактирует президент РФ Владимир Путин, приветствуют его диалог с главой США Дональдом Трампом и стремление мирно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на ВЭФ-2025.