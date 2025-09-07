Песков: все собеседники Путина в мире приветствуют его диалог с Трампом

Все зарубежные лидеры, с которыми контактирует президент РФ Владимир Путин, приветствуют его диалог с главой США Дональдом Трампом и стремление мирно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на ВЭФ-2025.
Как отметил представитель Кремля, на данный момент поддержка контактов России и США со стороны третьих стран оказывается абсолютно полная. Тем не менее, разговор предстоит достаточно сложный. Причем по ряду вопросов.
«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами», — сказал Песков.
Немногим ранее пресс-секретарь президента РФ высказался о контактах главы государства с другими политиками. Он подчеркнул, что Владимир Путин открыт и готов к любым встречам. Однако они должны быть хорошо предварительно подготовлены.