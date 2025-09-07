NHK: премьер Японии решил уйти в отставку

Такое решение он принял, как отмечается, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В понедельник должны были быть подведены результаты опроса всех действующих депутатов от ЛДП и представителей региональных партийных организаций по вопросу о проведении досрочных выборов председателя партии. После провала на парламентских выборах в июле многие в партии призывали к отставке Исибы.