Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве

Форум пройдет с 26 по 30 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Представителей США нет в числе приглашенных на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который состоится в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росатома Алексей Лихачев.

Журналисты задали ему вопрос о том, будут ли американцы присутствовать на мероприятиях форума.

«Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — ответил Лихачев.

Отметим, World Atomic Week будет проходить в российской столице на ВДНХ с 26 по 30 сентября. Масштабное мероприятие приурочили к 80-летию российской атомной отрасли. Предполагается, что форум будет способствовать обмену опытом между государствами, развивающими атомные технологии.

Ранее сообщалось, что Лихачев вручил российскому лидеру Владимиру Путину памятный альбом о поездках президента в Саров, обложку которого украсила цитата главы РФ. Подарок был передан во время экскурсии по выставке о будущем научных центров в закрытых городах.