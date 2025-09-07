Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве

Представителей США нет в числе приглашенных на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который состоится в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росатома Алексей Лихачев.
Журналисты задали ему вопрос о том, будут ли американцы присутствовать на мероприятиях форума.
«Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — ответил Лихачев.
Отметим, World Atomic Week будет проходить в российской столице на ВДНХ с 26 по 30 сентября. Масштабное мероприятие приурочили к 80-летию российской атомной отрасли. Предполагается, что форум будет способствовать обмену опытом между государствами, развивающими атомные технологии.
Ранее сообщалось, что Лихачев вручил российскому лидеру Владимиру Путину памятный альбом о поездках президента в Саров, обложку которого украсила цитата главы РФ. Подарок был передан во время экскурсии по выставке о будущем научных центров в закрытых городах.