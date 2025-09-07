США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Москве

США не вошли в список стран, приглашенных на международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя), который пройдет в конце сентября в Москве. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
— Будут, не будут — не знаю, но не приглашены, — заявил Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
С 26 по 30 сентября в Москве на ВДНХ пройдет международный форум World Atomic Week, приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли и посвященный атомной энергетике и смежным направлениям.
Мероприятие станет крупнейшей международной площадкой, объединяющей представителей стран с атомными программами, государственных структур, крупных компаний, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса.
Ранее президент США Дональд Трамп в личном блоге заявил, что Штаты «потеряли» Россию и Индию в «темнейших объятиях» Китая. Глава Белого дома также пожелал Москве «отличного» сотрудничества с Пекином.
Также глава Министерства финансов США Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии на саммите ШОС, заявив, что она носит показной характер.