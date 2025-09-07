Подведены предварительные итоги ВЭФ-2025 для Хабаровского края

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев отметил, что форум не сводится лишь к количеству участников: в первую очередь его эффективности позволяют говорить практические результаты, достигнутые за десять лет с момента создания площадки.
«С использованием механизмов государственной поддержки реализуется 2890 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 10,6 трлн рублей, из которых вложено 5,1 трлн рублей, введено 950 предприятий, создано 170 тысяч рабочих мест», — привёл он статистику.
Делегацию Хабаровского края возглавил губернатор Дмитрий Демешин, который принял участие в запуске крупных инфраструктурных объектов, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровск и Тихоокеанской железной дороги.
«Эти три дня были для нас насыщенными: 30 рабочих встреч, 18 соглашений. Предварительно мы договорились о приходе инвестиций на сумму свыше 2 трлн рублей», — отметил глава края.
По итогам форума Хабаровский край лидирует по количеству соглашений и объему привлекаемых инвестиций. Среди наиболее значимых проектов — строительство горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе, создание кластера по производству рудного золота на базе месторождения «Перевальное», строительство центра настольного тенниса и нового тепличного комплекса на территории опережающего развития «Хабаровск».
Форум подтвердил стратегическую роль региона в развитии Дальнего Востока. За десять лет проведения ВЭФ в ДФО произошло значительное преобразование экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Все ключевые направления лично курирует Юрий Трутнев, а многие инициативы получили поддержку Президента России Владимира Путина, что позволило ускорить реализацию проектов и укрепить инвестиционную привлекательность края.