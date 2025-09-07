Ричмонд
Лидер блока «Победа» рассказал об обысках оппозиции в Молдавии

Шор: обыски оппозиции являются частью охоты со стороны молдавских властей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Обыски оппозиции являются частью «национальной охоты» со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор.

«Обыски в Молдове — это часть национальной охоты. К сожалению, мы привыкли к такому виду общения между властью и оппозицией. Власти, когда нет аргументов парировать претензии оппозиции, начинают проводить обыски», — сказал Шор агентству на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что режим президента Молдавии Майи Санду находится в агонии, так как понимает, что теряет власть. «Он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы запугать оппозицию», — полагает политик.

По мнению Шора, в Кишиневе нет права в привычном его понимании и причем очень давно.

«У нас осталось только телефонное право, когда действующий президент и его сподручники прозападного фашистского режима поднимают трубки, угрожая звонят судьям, приказывая, что делать», — заключил он.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

