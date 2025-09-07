Лидер блока «Победа» рассказал об обысках оппозиции в Молдавии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Обыски оппозиции являются частью «национальной охоты» со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор.
«Обыски в Молдове — это часть национальной охоты. К сожалению, мы привыкли к такому виду общения между властью и оппозицией. Власти, когда нет аргументов парировать претензии оппозиции, начинают проводить обыски», — сказал Шор агентству на Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что режим президента Молдавии Майи Санду находится в агонии, так как понимает, что теряет власть. «Он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы запугать оппозицию», — полагает политик.
По мнению Шора, в Кишиневе нет права в привычном его понимании и причем очень давно.
«У нас осталось только телефонное право, когда действующий президент и его сподручники прозападного фашистского режима поднимают трубки, угрожая звонят судьям, приказывая, что делать», — заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходил