Захарова: Россия выступает за усилия по сокращению цифрового разрыва в мире

«В этой связи мы выступаем за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва, отказ от протекционизма, гиперболизированного протекционизма, от политически мотивированных ограничений, барьеров в доступе к технологиям, к цифровым услугам, продуктам, ну и соответственно ресурсам», — сказала Захарова.