Захарова: Россия выступает за усилия по сокращению цифрового разрыва в мире

Россия выступает за активизацию усилий, направленных на сокращение цифрового разрыва между государствами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова прозвучали во время пленарного заседания международного форума «Крылья Сахалина».
Дипломат подчеркнула, что на данный момент в области цифрового развития стран присутствуют проблемы. В частности, государства сталкиваются с откровенным неравенством, отставанием в развитии инфраструктуры и обеспечении безопасности. Как следствие, в целях глобального развития возникает необходимость закрыть данный пробел.
«В этой связи мы выступаем за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва, отказ от протекционизма, гиперболизированного протекционизма, от политически мотивированных ограничений, барьеров в доступе к технологиям, к цифровым услугам, продуктам, ну и соответственно ресурсам», — сказала Захарова.
Она также отметила, что такая позиция отвечает интересам общей безопасности. Кроме того, подобное поможет ускорить глобальный экономический рост, а также исключить нерыночные методы конкуренции.
Немногим ранее дипломат высказалась о России. Она отметила, что стране необходимо идти сложным путем. В первую очередь для того, чтобы сохранить собственную культуру. По ее словам, на Западе сейчас культура рассматривается как инструмент «мягкой силы».