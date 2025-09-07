Глава Башкирии поздравил нефтяников с профессиональным праздником

«Башкортостан обладает развитой сетью газопроводов, обеспечивающей поставку газа промышленным и бытовым потребителям, находится в лидерах по уровню газификации. В регионе газифицировано 1,5 млн квартир и домов, более 20 тысяч котельных, промышленных, сельскохозяйственных, социальных и иных объектов. По итогам 2024 года республика вышла на третье место по развитию рынка газомоторного топлива, первое — по числу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В основе этих достижений — неустанный труд, высокий профессионализм и преданность делу наших нефтяников и газовиков, ветеранов отрасли. Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд, значительный вклад в развитие республики и страны. Здоровья, благополучия, мира, добра вам и вашим близким!» — отметил Радий Хабиров.