Вице-президент США назвал Трампа человеком «без выключателя»

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме», — рассказал вице-президент/
Отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года, Вэнс отказался от комментариев, подчеркнув, что сосредоточен на текущих обязанностях. Он также отметил, что американцы устали от политиков, которые начинают предвыборную гонку, едва проработав несколько месяцев на высоком посту.
А ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место президента Дональда Трампа, если тот столкнётся с серьёзными проблемами со здоровьем. Однако затем он выразил уверенность, что Трамп дослужит свой президентский срок.