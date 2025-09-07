Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США назвал Трампа человеком «без выключателя»

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс высказался о главе США Дональде Трампе как о лидере с неиссякаемой энергией, отметив, что у президента «нет выключателя». Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме», — рассказал вице-президент/

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года, Вэнс отказался от комментариев, подчеркнув, что сосредоточен на текущих обязанностях. Он также отметил, что американцы устали от политиков, которые начинают предвыборную гонку, едва проработав несколько месяцев на высоком посту.

А ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место президента Дональда Трампа, если тот столкнётся с серьёзными проблемами со здоровьем. Однако затем он выразил уверенность, что Трамп дослужит свой президентский срок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше