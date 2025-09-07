Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США «потеряли» Индию и Россию, которые «перешли» к Китаю. Его высказывание, по мнению политолога Кирилла Котова, отражает недовольство внешнеполитическим курсом бывшего президента Джо Байдена. Республиканец пытается подчеркнуть, что под руководством демократа Штаты ослабли как в политическом, так и в экономическом плане, что привело к утрате влияния на ключевых партнёров в Евроазиатском регионе.