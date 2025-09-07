«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла

Член экспертного клуба «Дигория» также отметил, что данное заявление не только выражает недовольство Трампа прежней внешней политикой, но и является попыткой укрепить собственный имидж сильного лидера, способного удерживать союзников на стороне США. Политик уверен, что Китай в союзе с Россией и Индией формирует альтернативный центр силы, который может представлять угрозу для американских интересов.
«В условиях растущей глобальной конкуренции важно понимать, что такие альянсы могут изменить баланс сил в мире. Кроме того, таким образом Дональд Трамп подчёркивает свою неприязнь к Китаю: он видит в КНР не только экономического соперника, но и потенциальную угрозу для стабильности однополярной системы», — объяснил собеседник РИАМО.
По его словам, косвенная критика Байдена со стороны Трампа направлена на демонстрацию необходимости более агрессивной и проактивной американской политики. В этом же контексте следует рассматривать и предложение переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Хозяин Белого дома считает важным вернуть утраченные позиции, укрепить отношения с крупными игроками и противостоять растущему влиянию Китая.
Напомним, ранее Дональд Трамп констатировал потерю России и Индии. В посте в социальной сети Truth Social президент США не только озвучил данный тезис, но и подкрепил его символической визуализацией, опубликовав фотографию, на которой запечатлены президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.