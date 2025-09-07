Песков заявил, что Путин не интересуется фильмами и книгами о себе

Президент России Владимир Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе. Об этом в воскресенье, 7 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российский президент не хочет тратить на это время, однако он любит смотреть исторические и документальные фильмы и сериалы.
— Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит, — цитирует Пескова ТАСС.
Путин ранее заявил, что пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник», в котором его сыграл британский актер Джуд Лоу. Российский лидер добавил, что не знал о выходе такой картины.
До этого в Сети появились новые кадры из «Кремлевского волшебника», посвященного началу политической карьеры Владимира Путина, с актером Джудом Лоу в образе российского президента.
Джуд Лоу рассказал, что «не опасался последствий» во время исполнения роли Владимира Путина, поскольку история в фильме будет рассказана «с умом». Он добавил, что съемочная команда не стремилась к «полемике ради полемики».