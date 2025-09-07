Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Путин не интересуется фильмами и книгами о себе

Президент России Владимир Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе. Об этом в воскресенье, 7 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе. Об этом в воскресенье, 7 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский президент не хочет тратить на это время, однако он любит смотреть исторические и документальные фильмы и сериалы.

— Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит, — цитирует Пескова ТАСС.

Путин ранее заявил, что пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник», в котором его сыграл британский актер Джуд Лоу. Российский лидер добавил, что не знал о выходе такой картины.

До этого в Сети появились новые кадры из «Кремлевского волшебника», посвященного началу политической карьеры Владимира Путина, с актером Джудом Лоу в образе российского президента.

Джуд Лоу рассказал, что «не опасался последствий» во время исполнения роли Владимира Путина, поскольку история в фильме будет рассказана «с умом». Он добавил, что съемочная команда не стремилась к «полемике ради полемики».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше