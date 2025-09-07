Осевшие в США украинцы испугались за свое будущее

Людям, приехавшим в США по этой программе, дали два года права проживания по гуманитарным соображениям. Около 280 000 украинцев приехали в США по программе U4U до того, как она была приостановлена в начале правления администрации Трампа. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, также имели право подать заявление на получение временного защищенного статуса (TPS), который продлевал бы защиту на два года. Это дорогостоящий процесс, и заявление нельзя подавать слишком рано. Те, кто прибыл после этой даты, не смогли подать заявление на получение TPS.