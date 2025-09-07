NHK: премьер Японии Исиба решил покинуть пост главы правящей партии

Решение должно быть окончательно оформлено после 8 сентября. Это крайний срок, когда депутаты парламента от ЛДП и руководители региональных отделений должны высказать свою позицию по вопросу проведения досрочных выборов председателя партии. В этот же день должна пройти встреча спецкомиссии, которая рассмотрит все поступившие мнения и примет соответствующее решение.