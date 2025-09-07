NHK: премьер Японии Исиба решил покинуть пост главы правящей партии

Глава японского правительства Сигэру Исиба принял решение уйти с поста председателя правящей Либерально-демократической партии, чтобы предотвратить раскол внутри партии. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
Решение должно быть окончательно оформлено после 8 сентября. Это крайний срок, когда депутаты парламента от ЛДП и руководители региональных отделений должны высказать свою позицию по вопросу проведения досрочных выборов председателя партии. В этот же день должна пройти встреча спецкомиссии, которая рассмотрит все поступившие мнения и примет соответствующее решение.
Как ранее сообщали японские СМИ, при положительном решении досрочные выборы председателя ЛДП могут состояться уже 4 октября. Это может привести к смене главы правительства уже спустя год после его вступления в должность.
Ранее стало известно, что Исиба отказался извиняться за действия Японии во время Второй мировой войны.