США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Россию

«Будут, не будут — не знаю, но [представители США] не приглашены», — передаёт РИА «Новости» слова Лихачёва.
Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и соберёт на площадке ВДНХ специалистов из стран, развивающих атомные программы. Форум станет одной из крупнейших международных площадок для обсуждения тенденций в атомной энергетике и смежных отраслях. В нём примут участие представители государственных структур, корпораций, научного сообщества и общественных организаций из десятков стран.
А ранее Life.ru сообщал, что приглашение посетить Москву получил глава КНДР Ким Чен Ын. Однако точные даты его визита на данный момент не определены.