США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Россию

Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и соберёт на площадке ВДНХ специалистов из стран, развивающих атомные программы. Форум станет одной из крупнейших международных площадок для обсуждения тенденций в атомной энергетике и смежных отраслях. В нём примут участие представители государственных структур, корпораций, научного сообщества и общественных организаций из десятков стран.