США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Россию

Представители США не получили приглашения на международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя), который пройдёт в Москве с 26 по 30 сентября. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Источник: Life.ru

«Будут, не будут — не знаю, но [представители США] не приглашены», — передаёт РИА «Новости» слова Лихачёва.

Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и соберёт на площадке ВДНХ специалистов из стран, развивающих атомные программы. Форум станет одной из крупнейших международных площадок для обсуждения тенденций в атомной энергетике и смежных отраслях. В нём примут участие представители государственных структур, корпораций, научного сообщества и общественных организаций из десятков стран.

А ранее Life.ru сообщал, что приглашение посетить Москву получил глава КНДР Ким Чен Ын. Однако точные даты его визита на данный момент не определены.

