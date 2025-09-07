В соседней враждебной стране назрел кризис наследования императорского престола

Сестра Хисахито, принцесса Мако, вышла замуж за своего университетского бойфренда Кея Комуро. Она столкнулась с интенсивным освещением в таблоидах заявлений о том, что семья Кей столкнулась с финансовыми трудностями, в результате чего у бывшей принцессы развилось сложное посттравматическое стрессовое расстройство. Пара уехала в Соединенные Штаты, где у них недавно родился ребенок.