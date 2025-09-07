В соседней враждебной стране назрел кризис наследования императорского престола

Япония ознаменовала совершеннолетие принца Хисахито тщательно продуманной церемонией в Императорском дворце, где назревает кризис престолонаследия.
Племянник императора Нарухито, Хисахито получил корону из черного шелка и лака на субботней церемонии в Токио, которая знаменует начало его взрослой королевской жизни.
«Большое вам спасибо за то, что вручили корону сегодня на церемонии совершеннолетия», — сказал Хисахито. «Я буду выполнять свои обязанности, осознавая свою ответственность как взрослого члена императорской семьи».
Несмотря на то, что у императора есть дочь, принцесса Айко, 23-летняя девушка остается в стороне от правил наследования престола только для мужчин, отмечает The Guardian.
«Как молодой член императорской семьи, я полон решимости выполнить свою роль», — заявил Хисахито в марте.
Второй в очереди на то, чтобы стать императором после своего отца, 19-летний юноша появился в токийском дворце, чтобы засвидетельствовать свое почтение богам и предкам.
Хотя традиция гласит, что только мужчина может продолжить императорскую династию, которая, согласно легенде, насчитывает 2600 лет, опросы общественного мнения показали высокую общественную поддержку того, чтобы женщина заняла трон, констатирует The Guardian.
В Японии на протяжении десятилетий велись споры о престолонаследии, и в 2005 году ключевая правительственная комиссия рекомендовала, чтобы оно переходило к старшему ребенку независимо от его пола.
Казалось, это подготовило почву для того, чтобы дочь императора взошла на хризантемовый трон, но рождение Хисахито в следующем году положило конец спорам.
Традиционалисты утверждают, что основой Японии является «непрерывная императорская линия» наследования по мужской линии, и серьезные изменения приведут к расколу нации.
Согласно послевоенной конституции, императорская семья не обладает политической властью.
Поскольку дочери монарха вынуждены покидать семью после вступления в брак, одно из предложений по модернизации предусматривает, что они продолжат выполнять свои общественные обязанности после свадьбы.
Консерваторы, тем временем, настаивают на том, чтобы монаршая семья вернула дальних родственников в лоно семьи, пишет The Guardian.
Принц Хисахито сказал, что в этом году он «еще не задумывался» о своих брачных перспективах, которые могут оказаться непростыми.
Исторически сложилось так, что женщины, выходящие замуж за членов императорской семьи, сталкивались с сильным давлением в плане рождения сыновей и становились постоянными объектами сплетен.
Императрица Масако, бывший высокопоставленный дипломат, после вступления в семью в течение многих лет боролась с болезнью, вызванной стрессом, которую некоторые объясняют необходимостью иметь мальчика.
«Императрица на покое» Митико, мать Нарухито, также страдала от болезней, вызванных стрессом, напоминает The Guardian.
Сестра Хисахито, принцесса Мако, вышла замуж за своего университетского бойфренда Кея Комуро. Она столкнулась с интенсивным освещением в таблоидах заявлений о том, что семья Кей столкнулась с финансовыми трудностями, в результате чего у бывшей принцессы развилось сложное посттравматическое стрессовое расстройство. Пара уехала в Соединенные Штаты, где у них недавно родился ребенок.
По словам королевского историка Хидэя Каваниси, несмотря на широкую общественную поддержку изменения правил наследования, люди отвлеклись от пышных зрелищ и сосредоточились на других проблемах, таких как рост инфляции.
«Если люди, которые в целом поддерживают женщин-императоров, станут немного громче, то политики могут стать более серьезными, — отмечает Каваниси. — Но когда церемонии заканчиваются, общество, включая средства массовой информации, успокаивается и движется дальше».