Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на US Open

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую теннисистку Арину Соболенко с новой победой на US Open. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений», — говорится в поздравлении.

