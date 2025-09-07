«Гордимся тобой». Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема» US Open, финал которого в ночь на 7 сентября прошел в Нью-Йорке, пишет телеграм-канал «Пул Первого».
«Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина», — говорится в поздравлении.
Напомним, что Соболенко выиграла второй подряд титул US Open и четвертый титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру.
«Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений», — говорится в поздравлении.
