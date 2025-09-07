Ричмонд
«Гордимся тобой». Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open

Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open, сказав о гордости за нее.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема» US Open, финал которого в ночь на 7 сентября прошел в Нью-Йорке, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

«Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина», — говорится в поздравлении.

Напомним, что Соболенко выиграла второй подряд титул US Open и четвертый титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру.

«Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений», — говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко в финале US Open 2025 над Амандой Анисимовой из США: «Мне хочется смеяться, кричать и плакать одновременно».

Прочитайте, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси осенью 2025 года: «Сначала классическое бабье лето, а затем — умеренно теплая погода».

