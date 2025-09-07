Ричмонд
«Может навредить»: Минздрав обратился к родителям из-за веса школьных рюкзаков в Казахстане

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак в зависимости от возраста ученика, передает NUR.KZ.

В Минздраве напомнили, что с началом учебного года важно правильно выбрать школьный рюкзак. По данным медиков, слишком тяжелый или неудобный может навредить осанке и здоровью.

Нормы по весу.

  • 1−3 классы — до 2 кг;
  • 4−5 классы — до 2,5 кг;
  • 6−7 классы — до 3,5 кг;
  • 8−11 классы — до 4,5 кг.

В министерстве добавили, что общий вес должен составлять не более 10% массы тела ребенка. Какой рюкзак выбрать По данным специалистов, лямки должны быть широкими, с мягкой подкладкой, а спинка — ортопедической.

Материал лучше выбрать легкий и водоотталкивающий, также должны быть светоотражатели и петля для парты Родителям посоветовали проверять рюкзак на лишние вещи и объяснять, как правильно носить его. Также рекомендовано обсудить с учителем возможность оставлять часть книг в школе.