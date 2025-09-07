«Может навредить»: Минздрав обратился к родителям из-за веса школьных рюкзаков в Казахстане

В Минздраве напомнили, что с началом учебного года важно правильно выбрать школьный рюкзак. По данным медиков, слишком тяжелый или неудобный может навредить осанке и здоровью.
Нормы по весу.
- 1−3 классы — до 2 кг;
- 4−5 классы — до 2,5 кг;
- 6−7 классы — до 3,5 кг;
- 8−11 классы — до 4,5 кг.
В министерстве добавили, что общий вес должен составлять не более 10% массы тела ребенка. Какой рюкзак выбрать По данным специалистов, лямки должны быть широкими, с мягкой подкладкой, а спинка — ортопедической.
Материал лучше выбрать легкий и водоотталкивающий, также должны быть светоотражатели и петля для парты Родителям посоветовали проверять рюкзак на лишние вещи и объяснять, как правильно носить его. Также рекомендовано обсудить с учителем возможность оставлять часть книг в школе.