Санду выступит на пленарном заседании Европейского парламента

В повестке дня заседания Европарламента указано, что выступление Санду намечено на вторник, девятое сентября, примерно в 12.00 по местному времени. О теме речи президента Молдовы не сообщается. Однако указано, что после выступления Санду евродепутаты проведут дискуссию на тему «укрепления устойчивости Молдовы перед лицом гибридных угроз и вмешательства со стороны России». На заседании 10 сентября Европарламент планирует голосование по документу на эту тему.