Санду выступит на пленарном заседании Европейского парламента

Президент Молдовы выступит с речью на пленарном заседании Европарламента.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 сент — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду на предстоящей неделе посетит Страсбург, где выступит с речью на пленарном заседании Европейского парламента, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Известно, что в Страсбурге Санду также проведет ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками. Кроме того, в программе визита — совместное заседание с представителями Совета Европы, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с тем, что Молдова, начиная с ноября 2025 года, на шесть месяцев возглавит Комитет министров этой организации.

Также в администрации президента известили о встрече в Страсбурге с диаспорой — гражданами Молдовы, проживающими за границей.

В повестке дня заседания Европарламента указано, что выступление Санду намечено на вторник, девятое сентября, примерно в 12.00 по местному времени. О теме речи президента Молдовы не сообщается. Однако указано, что после выступления Санду евродепутаты проведут дискуссию на тему «укрепления устойчивости Молдовы перед лицом гибридных угроз и вмешательства со стороны России». На заседании 10 сентября Европарламент планирует голосование по документу на эту тему.

