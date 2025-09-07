Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дании объявили об отказе признать Палестину

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна не готова признать Палестину как независимое государство. В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что лично попросил датские власти об этом.

Источник: Reuters

«Израиль должен разрешить перевозку раненых жителей Газы на Западный берег Восточного Иерусалима, — добавил господин Расмуссен (цитата по Reuters), — для оказания медицинской помощи».

Ранее Франция, Великобритания, Канада и Бельгия объявили о намерении признать Государство Палестина. В начале сентября министр финансов Израиля заявил, что большую часть Западного берега реки Иордан необходимо аннексировать в ответ такие решения стран Запада.

Кроме того, Израиль отказался принимать у себя президента Франции Эмманюэля Макрона в связи с тем, что европейская страна намеревается признать Палестину государством.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше